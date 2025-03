Perturbation

Jusqu'au 06/04/2025 - M'Réso

La ligne C6 ne circule pas entre les arrêts Le Prisme et Grand'place en raison de travaux secteur Echangeur du Rondeau. La ligne C6 circule normalement entre les arrêts Oxford et Le Prisme. Une liaison est assurée toutes les 20 minutes entre Grand'Place et Maisons Neuves. L'arrêt Le Prisme est transféré à la station Tram C, départ des quais bus 21 et 49. Depuis l'arrêt Seyssins-Le Rondeau, l'accès à l'arrêt Le Prisme se fait à pied (750 m, environ 10 min de marche). Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.