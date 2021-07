Jusqu'au 30/07/2021.

FLASH SPECIAL

EPREUVE CYCLOSPORTIVE

« 15ème TRIATHLON ALPE D’HUEZ »

JEUDI 29 ET VENDREDI 30 JUILLET 2021

&

« 9ème DUATHLON »- MARDI 27 JUILLET 2021

Du mardi 27 juillet au vendredi 30 juillet 2021 se dérouleront la 15ème édition du Triathlon de l’Alpe d’Huez et la 9ème édition du Duathlon Bourg d’Oisans - L’Alpe d’Huez.

Le 15ème Triathlon de l’Alpe d’Huez emprunte un parcours reliant Allemond à l’Alpe d’Huez après un parcours empruntant les routes de la Matheysine et de l’Oisans. Cette année encore plus de 1 500 participants sont attendus pour les épreuves du 29 et 30 juillet 2021.

Du flot important de cyclistes généré par cet événement découleront tout au long de la journée des contraintes de circulation pouvant être préjudiciables à la sécurité tant des participants que des autres usagers sur les routes concernées.

9 ème DUATHLON – Mardi 27 juillet 2021 - Bourg d’Oisans - L’Alpe d’Huez :

Course à pied de 6,5 km dans Bourg d’Oisans (RD1091B fermée dans le village) puis épreuve cycliste = Montée de l’Alpe d’Huez depuis Bourg d’Oisans (départ au terrain de foot), puis course à pied de 5,5 km à l’Alpe d’Huez. Premier départ (course à pied) à 15h00. Dernière arrivée (course à pied) prévue vers 18h45 avenue de Brandes. Epreuve non chronométrée.

Interdiction de circulation des PL sur la RD211 (montée de l’Alpe d’Huez) entre 13h et 17h.

15ème TRIATHLON – Jeudi 29 juillet 2021 (longue distance) & Vendredi 30 juillet 2021 (courte distance) :

- Mercredi 28 juillet : Triathlon des enfants à l’Alpe d’Huez (natation, vélo et course à pied).

- Jeudi 29 juillet : Triathlon longue distance entre Vaujany (lac du Verney site EDF) et l’Alpe d’Huez dont une épreuve cycliste de 118 km empruntant les routes départementales suivantes : RD526 : entre Le Verney, Allemond et Rochetaillée (carrefour RD526 / RD1091)

RD1091 / RD591 : de Rochetaillée à Séchilienne (centre)

RD113 : de Séchilienne à St Barthélemy de Séchilienne

RD114 : de St Barthélemy de Séchilienne, La Morte, Lavaldens, La Valette, Nantes en Rattier à Sousville (Carrefour RD114/RD26)

RD26 : du carrefour RD114 via Sievoz au carrefour RD526

RD526 : du carrefour RD26, Valbonnais, Entraigues, Le Perrier, Col d’Ornon au carrefour RD526 / RD1091 (La Paute), RD1091 : de La Paute à Bourg d’Oisans (carrefour avec la RD1091 / RD211),

RD1091B : traversée de Bourg d’Oisans

RD211 : de Bourg d’Oisans, La Garde en Oisans à l’Alpe d’Huez Premier départ cycliste à Allemond vers 9h55. Dernière arrivée prévue vers 18h00. 1 500 participants attendus.

Interdiction de circulation des PL sur la RD211 (montée de l’Alpe d’Huez) entre 13h et 17h.

- Vendredi 30 juillet : Triathlon courte distance entre Vaujany (lac du Verney site EDF) et l’Alpe d’Huez (avenue de Brandes) dont une épreuve cycliste de 28 km empruntant les routes départementales suivantes :

RD526 : entre Le Verney, Allemond et Rochetaillée (carrefour RD526/RD1091)

RD1091 : de Rochetaillée à Bourg d’Oisans via la déviation de Bourg d’Oisans jusqu’au giratoire sud de Bourg d’Oisans (carrefour RD1091 / RD1091B /RD211),

RD211 : du giratoire sud de Bourg d’Oisans jusqu’à L’Alpe d’Huez. Premier départ cycliste à Allemond vers 14h00 Dernière arrivée prévue vers 17h00 1 500 participants attendus.

Des restrictions particulières de circulation seront mises en place :

- sur la journée du mardi 27 juillet 2021 (Duathlon) pour faciliter le passage des coureurs :

La route départementale RD1091B sera fermée entre le giratoire nord et le giratoire sud (RD1091 / RD1091B/RD211) de Bourg d’Oisans de 15h à 16h.

Les routes départementales RD211 et RD211F seront fermées uniquement dans le sens Alpe d’Huez => Bourg d’Oisans de 15h à 17h entre l’agglomération de l’Alpe d’Huez et le carrefour giratoire d’extrémité Sud de la déviation du Bourg d’Oisans (carrefour RD1091/RD211).

Interdiction de circulation des PL sur la RD211 (montée de l’Alpe d’Huez) entre 13h et 17h.

- sur la journée du jeudi 29 juillet 2021 (Longue distance) pour faciliter le passage des coureurs :

La route départementale RD526 sera fermée uniquement dans le sens Allemond => Vaujany de 9h45 à 11h00 entre le carrefour RD43B/RD526 et le carrefour RD43A/RD526.

Interdiction de circulation des PL sur la RD211 (montée de l’Alpe d’Huez) entre 13h et 17h.

- sur la journée du vendredi 30 juillet 2021 (Court distance) pour faciliter le passage des coureurs :

- La route départementale RD526 sera fermée uniquement dans le sens Allemond => Vaujany de 14h10 à 15h00 entre le carrefour RD43B/RD526 et le carrefour RD43A/RD526.

- Les routes départementales RD211 et RD211F seront fermées uniquement dans le sens Alpe d’Huez => Bourg d’Oisans de 14h15 à 17h00 entre l’agglomération de l’Alpe d’Huez et le giratoire Sud de la déviation du Bourg d’Oisans (carrefour RD1091/RD211/RD1091B).

- La route départementale RD211B sera fermée uniquement dans le sens Huez => Villard Reculas de 14h30 à 16h30.

Interdiction de circulation des PL sur la RD211 (montée de l’Alpe d’Huez) entre 13h et 17h.

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

Compte-tenu du grand nombre de participants, la plus grande prudence est recommandée à tous les automobilistes et autres usagers de la route sur tout l’itinéraire de course en dehors de ces heures de fermeture et sur les itinéraires ou sens de circulation restant ouverts.

Pour plus d’informations sur les conditions de circulation, nous invitons les usagers à consulter notre site internet dédié aux déplacements dans le département de l’Isère : www.itinisere.fr