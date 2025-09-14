Perturbation

Jusqu'au 14/09/2025 - M’Réso

La ligne 15 est déviée en direction de Verdun - Préfecture entre les arrêts Flandrin - Valmy et Verdun - Préfecture en raison de travaux secteur Place de Verdun, Grenoble. Arrêts Grenoble Hôtel de Ville, Chavant de la ligne C1 et Docteur Martin de la ligne 16 desservis dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.