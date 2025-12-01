Perturbation

Jusqu'au 11/12/2025 - M réso

La ligne C5 est déviée en direction de Université - Biologie entre les arrêts Palais de Justice - Gare et Berriat-Le Magasin en raison de travaux secteur Rue du Vercors, Grenoble. L’arrêt Esclangon est reporté au poteau provisoire situé rue Felix Esclangon. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.