Perturbation

Du 15/06/2024 au 02/09/2024 - TAG

Du 15 juin au 1er septembre, votre ligne est prolongée jusqu’à la base de loisirs du Bois Français. Durant cette période un bus toutes les 30 minutes entre 9h30 et 20h. Retrouvez les horaires détaillés de votre ligne aux arrêts et sur tag.fr/horaires. Pour des raisons de capacité et de confort à bord des véhicules, les déplacements en groupe sont autorisés vers le Bois Français avant 11h, pour les retours vers Grenoble avant 16h30.