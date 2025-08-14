Infos transport en commun : 13/08 au 14/08,L'arrêt Musée Hébert de la ligne 18 direction Lycée du Grésivaudan, Cimetière Intercommunal est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.
Perturbation
Ligne(s) concernée(s)
18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M’Résovers POISAT - Cimetière Intercommunal