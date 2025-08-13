itinisère

Infos transport en commun : 13/08 au 14/08,
L'arrêt Musée Hébert de la ligne 18 direction Lycée du Grésivaudan, Cimetière Intercommunal est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.

Perturbation

Du 13/08/2025 au 15/08/2025 - M’Réso

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M’Réso

    vers POISAT - Cimetière Intercommunal
    • Musée Hébert LA TRONCHE
    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan
    • Musée Hébert LA TRONCHE
