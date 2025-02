Perturbation

Du 13/02/2025 au 15/02/2025 - M'Réso

La ligne 18 est déviée entre les arrêts Hôpital Couple Enfant et Mutualité en raison de travaux de voirie secteur boulevard de la chantourne. Déviation via Avenue Maréchal Randon et Boulevard Maréchal Leclerc, arrêts Hôtel de Police et Saint-Roch de la ligne 17 desservis dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.