Perturbation

Du 12/08/2024 au 24/08/2024 - TAG

La ligne 22 est déviée entre les arrêts Karben et Karben en raison de travaux secteur Avenue de San Marino, Saint Egrève. Déviation via Route de Lyon et Rue des Bonnais, terminus Provisoire Saint Egrève Gare arrêt 51, 54 et 63. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur tag.fr/trafic.