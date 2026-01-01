itinisère

Infos transport en commun : 12/01 au 30/01, Ligne C1 travaux Avenue du Vercors

Perturbation

Du 12/01/2026 au 31/01/2026 - M réso

La ligne C1 est déviée entre les arrêts Meylan Mairie et La Revirée en raison de travaux secteur Avenue du Vercors. L'arrêt les Buclos n'est pas desservi. Reportez-vous à l'arrêt provisoire situé Chemin des Sources ( voir plan)

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M réso

    vers GRENOBLE - Cité Jean Macé
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
