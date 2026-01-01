Infos transport en commun : 12/01 au 23/01,L'arrêt Clinique Belledonne de la ligne C5 direction Université - Biologie est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
L'arrêt Clinique Belledonne de la ligne C5 direction Université - Biologie est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Ligne(s) concernée(s)
-
C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M résovers GIERES - Université - Biologie
vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare