itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 12/01/2026

Infos transport en commun : 12/01 au 23/01,L'arrêt Clinique Belledonne de la ligne C5 direction Université - Biologie est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Jusqu'au 23/01/2026 - M réso

L'arrêt Clinique Belledonne de la ligne C5 direction Université - Biologie est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M réso

    vers GIERES - Université - Biologie
    vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
Voir toutes les infos trafic