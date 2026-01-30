Infos transport en commun : 12/01 au 01/02, Ligne C1 travaux Avenue du Vercors, Meylan
Perturbation
La ligne C1 est déviée entre les arrêts Meylan Mairie et La Revirée en raison de travaux secteur Avenue du Vercors. L'arrêt les Buclos n'est pas desservi. Reportez-vous à l'arrêt provisoire situé Chemin des Sources ( voir plan)
Ligne(s) concernée(s)
C1 Grenoble Cité Jean Macé / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau M résovers GRENOBLE - Cité Jean Macé
vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau