itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 08/10/2025

Infos transport en commun : 10/09 au 17/10,Arrêt Edelweiss vers Le Péage non desservi par ligne 23 (tvx).

Perturbation

Jusqu'au 17/10/2025 - M’Réso

L'arrêt Edelweiss direction Le Péage n'est pas desservi par la ligne 23 en raison de travaux. Reportez-vous aux arrêts à proximité. Se reporter à l'arrêt Edelweiss des lignes 15 et 24.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 SAINT-MARTIN-D'HÈRES Université - Bibliothèques / VIZILLE Le Péage M’Réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers VIZILLE - Le Péage
Voir toutes les infos trafic