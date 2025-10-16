itinisère

Date d'impression : 09/10/2025

Perturbation

Jusqu'au 16/10/2025 - M’Réso

L'arrêt Eugène Sue de la ligne C3 direction Centre du graphisme est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C3 ÉCHIROLLES Centre du graphisme / GRENOBLE Victor Hugo M’Réso

    vers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
    vers GRENOBLE - Victor Hugo
