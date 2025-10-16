Infos transport en commun : 09/10 au 16/10,L'arrêt Eugène Sue de la ligne C3 direction Centre du graphisme est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.
Perturbation
L'arrêt Eugène Sue de la ligne C3 direction Centre du graphisme est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de voirie.
Ligne(s) concernée(s)
-
C3 ÉCHIROLLES Centre du graphisme / GRENOBLE Victor Hugo M’Résovers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
vers GRENOBLE - Victor Hugo