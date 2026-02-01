Infos transport en commun : 09/02 au 27/02,L'arrêt Robespierre de la ligne 18 direction Cimetière Intercommunal est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux d'assainissement.
Perturbation
Ligne(s) concernée(s)
-
18 Meylan Lycée du Grésivaudan / Poisat Cimetière Intercommunal M résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers POISAT - Cimetière Intercommunal