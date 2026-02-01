itinisère

Infos transport en commun : 09/02 au 20/02, Ligne C11 modification d'horaires

Perturbation

Du 09/02/2026 au 21/02/2026 - M réso

Pendant les vacances scolaires, des renforts sont annulés: Les départs de 07:49, 07:55, 08:03 et 08:30 depuis Grenoble Gares en direction de Lumbin, ainsi que les départs de 16:51, 17:34 et 17:41 de Lumbin Longs Prés et 17:18 de Grenoble Gares en direction de Voiron.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C11 Voiron - Grenoble - Lumbin M réso

    vers LUMBIN - Longs Prés
    vers VOIRON - Voiron Gare Routière Sud / GRENOBLE - Gares
