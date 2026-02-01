itinisère

Infos transport en commun : 09/02 au 20/02, Ligne C1 travaux Meylan

Perturbation

Du 09/02/2026 au 21/02/2026 - M réso

La ligne C1 est déviée entre les arrêts Baudonnière et Maison de la Musique. Les arrêts Malacher, Les Béalières, Charlaix-Maupertuis et Busserolles ne sont pas desservis. Reportez-vous aux arrêts Inovallée et Busserolles de la ligne et aux arrêts provisoires situés chemin de Malacher (voir plan).

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C1 Grenoble Cité Jean Macé / Montbonnot-Saint-Martin Pré de l'Eau M réso

    vers GRENOBLE - Cité Jean Macé
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
