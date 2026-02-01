itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 06/02/2026

Infos transport en commun : 09/02 au 10/02, ligne C8 déviée entre Zella Mehlis et Le Marais (tvx)

Perturbation

Du 09/02/2026 au 11/02/2026 - M réso

La ligne C8 est déviée entre les arrêts Zella Mehlis et Le Marais en raison de travaux secteur Rue Chopin. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C8 Grenoble Victor Hugo - Belgrade / Gières Université - IUT-STAPS M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
