Infos transport en commun : 09/02 au 10/02, ligne C8 déviée entre Zella Mehlis et Le Marais (tvx)
Perturbation
La ligne C8 est déviée entre les arrêts Zella Mehlis et Le Marais en raison de travaux secteur Rue Chopin. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 Grenoble Victor Hugo - Belgrade / Gières Université - IUT-STAPS M résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place