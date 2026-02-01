Perturbation

Du 09/02/2026 au 11/02/2026 - M réso

La ligne C8 est déviée entre les arrêts Zella Mehlis et Le Marais en raison de travaux secteur Rue Chopin. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.