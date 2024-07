Perturbation

Du 08/07/2024 au 13/07/2024 - TAG

La ligne 16 est déviée entre les arrêts Colonel Manhès et Grugliasco en raison de travaux secteur Avenue Grugliasco, Echirolles. Se reporter aux arrêts Grugliasco, Quinzaine et Bayard de la ligne C7.Empruntez la ligne A pour vous rendre à Marie Curie et Auguste Delaune. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur tag.fr/trafic.