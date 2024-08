Perturbation

Jusqu'au 06/10/2024 - TAG

La ligne 12 est déviée entre les arrêts Anatole France et Vallier - Docteur Calmette en raison de travaux secteur Avenue Rhin et Danube et Rue Anatole France, Grenoble. Dans la déviation les arrêts Vallier – Catane et Rosa Parks de la ligne C5 sont desservis. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur tag.fr/trafic.