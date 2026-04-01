itinisère

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Date d'impression : 06/04/2026

Infos transport en commun : 08/04 au 17/04, L'arrêt Maisons Neuves de la ligne C4 direction Le Verderet est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Du 08/04/2026 au 18/04/2026 - M réso

L'arrêt Maisons Neuves de la ligne C4 direction Le Verderet est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire n'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C4 Grenoble Victor Hugo / Eybens Le Verderet M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo
    vers EYBENS - Le Verderet / EYBENS - Général de Gaulle
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