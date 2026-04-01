Infos transport en commun : 08/04 au 17/04, L'arrêt Maisons Neuves de la ligne C4 direction Le Verderet est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
L'arrêt Maisons Neuves de la ligne C4 direction Le Verderet est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. L'arrêt provisoire n'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite.
Ligne(s) concernée(s)
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C4 Grenoble Victor Hugo / Eybens Le Verderet M résovers GRENOBLE - Victor Hugo
vers EYBENS - Le Verderet / EYBENS - Général de Gaulle