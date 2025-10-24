Infos transport en commun : 07/10 au 24/10,L'arrêt Louis Jouvet de la ligne C5 direction Palais de Justice - Gare est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
Ligne(s) concernée(s)
C5 GIÈRES Université - Biologie / GRENOBLE Palais de Justice - Gare M’Résovers GIERES - Université - Biologie
vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare