Perturbation

Du 07/10/2024 au 12/10/2024 - TAG

La ligne C1 est déviée en direction de Maupertuis, Pré de l'Eau entre les arrêts Buclos et Malacher en raison de travaux secteur Avenue du Vercors, Meylan. Les arrêts Faculté de Pharmacie de la Proximo 18 et Lycée du Grésivaudan Bachais de la Flexo 42 et Proximo 18, sont desservis dans la déviation (voir plan). Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.