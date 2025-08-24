Infos transport en commun : 07/07 au 24/08, Pas de bus 20 entre Bascule et La Rive (tvx)
Perturbation
La ligne 20 ne circule pas entre les arrêts Bascule et La Rive en raison de travaux secteur Route départementale 1532. Correspondance à l’arrêt Bascule pour les arrêts Le Ruisset, La Cuche, îles Cordées, Perrières, Les Échalières et La Rive, du lundi au samedi de 7h à 9h30 et de 15h30 à 18h30.Correspondance possible sur la ligne 51 sur réservation uniquement. Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
20 SEYSSINET-PARISET Hôtel de Ville / SASSENAGE Les Engenières / VEUREY-VOROIZE La Rive M’Résovers SEYSSINET PARISET - Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville