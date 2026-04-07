itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 06/04/2026

Infos transport en commun : 07/04 au 17/04, ligne 82 déviée entre Les Semaises et Le Prieuré (tvx)

Perturbation

Du 07/04/2026 au 18/04/2026 - M réso

La ligne 82 est déviée entre les arrêts Les Semaises et Le Prieuré en raison de travaux secteur Montbonnot-Saint-Martin. Déviation via les arrêts Le Prieuré et Pré de l’Eau des lignes C1 et 90. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 82 St-Nazaire-Eymes / Gd Sablon M réso

    vers LA TRONCHE - Grand Sablon
    vers ST NAZAIRE LES EYMES - Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nazaire-les-Eymes Gare
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