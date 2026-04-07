Perturbation

Du 07/04/2026 au 18/04/2026 - M réso

La ligne 82 est déviée entre les arrêts Les Semaises et Le Prieuré en raison de travaux secteur Montbonnot-Saint-Martin. Déviation via les arrêts Le Prieuré et Pré de l’Eau des lignes C1 et 90. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.