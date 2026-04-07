Infos transport en commun : 07/04 au 17/04, ligne 82 déviée entre Les Semaises et Le Prieuré (tvx)
Perturbation
La ligne 82 est déviée entre les arrêts Les Semaises et Le Prieuré en raison de travaux secteur Montbonnot-Saint-Martin. Déviation via les arrêts Le Prieuré et Pré de l’Eau des lignes C1 et 90. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
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82 St-Nazaire-Eymes / Gd Sablon M résovers LA TRONCHE - Grand Sablon
vers ST NAZAIRE LES EYMES - Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nazaire-les-Eymes Gare