itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 31/03/2026

Infos transport en commun : 07/04 au 17/04, ligne 23 déviée entre Pl. Château et Les Alberges (tvx)

Perturbation

Du 07/04/2026 au 18/04/2026 - M réso

La ligne 23 est déviée entre les arrêts Place du Château et Les Alberges en raison de travaux secteur Centre-Ville de Vaulnaveys-le-Haut. Déviation via les arrêts Brié Eglise, Le Grimpillonet L’Alliance des lignes 65 et 70, l’arrêt Place du Château est reporté à l’arrêt provisoire situé rue de la Terrasseet à l’arrêt Les Forges ligne 65 et 70. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers VIZILLE - Le Péage
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