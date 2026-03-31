Perturbation

Du 07/04/2026 au 18/04/2026 - M réso

La ligne 23 est déviée entre les arrêts Place du Château et Les Alberges en raison de travaux secteur Centre-Ville de Vaulnaveys-le-Haut. Déviation via les arrêts Brié Eglise, Le Grimpillonet L’Alliance des lignes 65 et 70, l’arrêt Place du Château est reporté à l’arrêt provisoire situé rue de la Terrasseet à l’arrêt Les Forges ligne 65 et 70. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.