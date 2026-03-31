Infos transport en commun : 07/04 au 17/04, ligne 23 déviée entre Pl. Château et Les Alberges (tvx)
Perturbation
La ligne 23 est déviée entre les arrêts Place du Château et Les Alberges en raison de travaux secteur Centre-Ville de Vaulnaveys-le-Haut. Déviation via les arrêts Brié Eglise, Le Grimpillonet L’Alliance des lignes 65 et 70, l’arrêt Place du Château est reporté à l’arrêt provisoire situé rue de la Terrasseet à l’arrêt Les Forges ligne 65 et 70. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
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23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers VIZILLE - Le Péage