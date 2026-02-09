Perturbation

Jusqu'au 08/03/2026 - M réso

Du samedi 7 février au dimanche 8 mars, la ligne Proximo 23 est limitée à Gières Gare Chamandier uniquement les samedis et dimanches. Les départs depuis Le Péage à 15h10, 16h10, 17h10 et 18h10 effectuent exceptionnellement leur terminus à Gières Gare Chamandier. Les départs de 16h05, 17h05, 18h05 et 19h05 de Université Bibliothèques, réalisent leur départ depuis Gières Gare - Le Chamandier à 16h12, 17h12, 18h12 et 19h12. Les arrêts Gières Gare Université, Vignate, Université Biologie, Université Bibliothèques ne sont pas desservis. Les voyageurs sont invités à effectuer une correspondance avec le tram B jusqu’à Gières Gare, puis à rejoindre à pied l’arrêt Gières Gare Chamandier pour reprendre la ligne 23 (traversée de la gare nécessaire).