itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 09/02/2026

Infos transport en commun : 07/02 au 08/03, Ligne 23 modification d'itinéraire Gières

Perturbation

Jusqu'au 08/03/2026 - M réso

Du samedi 7 février au dimanche 8 mars, la ligne Proximo 23 est limitée à Gières Gare Chamandier uniquement les samedis et dimanches. Les départs depuis Le Péage à 15h10, 16h10, 17h10 et 18h10 effectuent exceptionnellement leur terminus à Gières Gare Chamandier. Les départs de 16h05, 17h05, 18h05 et 19h05 de Université Bibliothèques, réalisent leur départ depuis Gières Gare - Le Chamandier à 16h12, 17h12, 18h12 et 19h12. Les arrêts Gières Gare Université, Vignate, Université Biologie, Université Bibliothèques ne sont pas desservis. Les voyageurs sont invités à effectuer une correspondance avec le tram B jusqu’à Gières Gare, puis à rejoindre à pied l’arrêt Gières Gare Chamandier pour reprendre la ligne 23 (traversée de la gare nécessaire).

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M réso

    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
    vers VIZILLE - Le Péage
Voir toutes les infos trafic