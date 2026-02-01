Infos transport en commun : 07/02 au 08/02, Ligne 23 modification d'itinéraire Gières
Perturbation
Du samedi 7 février au dimanche 8 mars, la ligne Proximo 23 est limitée à Gières Gare Chamandier uniquement les samedis et dimanches. Les départs depuis Le Péage à 15h10, 16h10, 17h10 et 18h10 effectuent exceptionnellement leur terminus à Gières Gare Chamandier. Les arrêts Gières Gare Université, Vignate, Université Biologie, Université Bibliothèques ne sont pas desservis. Les voyageurs sont invités à effectuer une correspondance avec le tram B jusqu’à Gières Gare, puis à rejoindre à pied l’arrêt Gières Gare Chamandier pour reprendre la ligne 23 (traversée de la gare nécessaire).
Ligne(s) concernée(s)
-
23 Saint-Martin-d'Hères Université - Bibliothèques / Vizille Le Péage M résovers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Bibliothèques
vers VIZILLE - Le Péage