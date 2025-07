Perturbation

Du 05/07/2025 au 13/09/2025 - M’Réso

À partir du 7 juillet, le terminus de la ligne est temporairement modifié à Chavant. Les arrêts Bir-Hakeim et Verdun – Préfecture ne seront pas desservis. Le terminus provisoire est déplacé boulevard Maréchal Foch, devant l’Association des Maires. Merci de vous reporter aux arrêts Grenoble Hôtel de Ville (boulevard Jean Pain) et Chavant (boulevard Maréchal Joffre). Voir plan pour plus de détails.