Perturbation
L'arrêt Le Marais de la ligne 18 direction Cimetière Intercommunal est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. Arrêt provisoire situé en amont du carrefour.
Ligne(s) concernée(s)
-
18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M’Résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
vers POISAT - Cimetière Intercommunal
- Saint-Martin-d'Hères, Le Marais ST MARTIN D HERES