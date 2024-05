Perturbation

Du 03/06/2024 au 01/07/2024 - TAG

La ligne D ne circule pas entre les stations Etienne Grappe et Condillac - Universités en raison de travaux d'entretien des voies du tram. Des bus relais effectuent la liaison entre ces stations. Les arrêts bus relais sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La fréquence des bus relais est de 15 minutes, pour plus de détails consultez les horaires détaillés sur tag.fr/horaires Retrouvez le plan détaillé des bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur tag.fr/trafic.