Perturbation

Jusqu'au 02/10/2024 - TAG

A partir du 2 octobre, la ligne 66 ne dessert plus l’arrêt Place du Laca sur les départ de 07H42 et 08H47 de La Rampe. Un service scolaire SACADO 294 dédié est créé, départ de place du Laca à 08H05 et 09H00.