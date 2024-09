Perturbation

Du 02/10/2024 au 05/10/2024 - TAG

La ligne C1 est déviée en direction de Cité Jean Macé entre les arrêts Gares et Cité Jean Macé en raison de travaux de voirie secteur rue Ernest Hareux, Grenoble. Déviation via la rue de la Scierie, quai de la Graille et quai Paul - Louis Merlin. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur tag.fr/trafic.