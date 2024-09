Perturbation

Jusqu'au 27/09/2024 - TAG

La ligne C8 est déviée entre les arrêts Vallier - Docteur Calmette et Anatole France en raison de travaux secteur Avenue Rhin et Danube et Rue Anatole France, Grenoble. La ligne dessert les arrêts Vallier - Catane et Rosa Parks de la ligne C5. Les arrêts Anatole France sont déplacés dans les deux sens. Reportez-vous aux arrêts provisoires situés au niveau de l'école d'infirmière au 66 avenue Rhin et Danube. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur tag.fr/trafic.