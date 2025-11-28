Perturbation

Jusqu'au 28/11/2025 - M’Réso

En raison de travaux, les bus de la ligne Flexo 55 seront déviés entre les arrêts Clos Saint Martin et Conrad Killian, dans les deux sens de circulation. Les arrêts 16 Août 1944 et Résistance ne seront pas desservis pendant cette période. L'arrêt 16 Août 1944 est reporté à l’arrêt Place du Village de la Flexo 56, et l'arrêt Résistance est reporté à l’arrêt Résistance de la Flexo 56 situé rue de la Résistance. Les lundis, mardis et jeudis, la déviation concerne les départs de 8h17, 13h00 et 17h20 depuis le Col de Clémencières. Elle concerne également les départs de 11h35 et 17h40 depuis Saint-Martin-le-Vinoux Hôtel de Ville, ainsi que le départ de 16h45 depuis le Collège Chartreuse. Le mercredi, la déviation s’applique au départ de 8h17 depuis le Col de Clémencières, aux départs de 11h35 et 16h50 depuis Saint-Martin-le-Vinoux Hôtel de Ville, ainsi qu’au départ de 12h15 depuis le Collège Chartreuse. Le vendredi, elle concerne le départ de 8h17 depuis le Col de Clémencières et le départ de 11h35 depuis Saint-Martin-le-Vinoux Hôtel de Ville.