Infos transport en commun : 02/03 au 13/04, Ligne 16 déviée entre Bir Hakeim et Jeanne d'Arc, travaux
Perturbation
La ligne 16 est déviée entre les arrêts Bir Hakeim et Jeanne d'Arc en raison de travaux de voirie secteur avenue Jeanne d'Arc, Grenoble. L'arrêt Flandrin – Valmy de la ligne 24 est desservi. Reportez-vous aux arrêts provisoires dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. Arrêt(s) non desservi(s) : Madeleine
Ligne(s) concernée(s)
16 Le Pont-de-Claix Gendarmerie / Saint-Martin-d'Hères Les Alloves M résovers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, Gendarmerie
vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Les Alloves