Infos transport en commun : 02/02 au 03/02,L'arrêt Paul Eluard de la ligne 18 direction Lycée du Grésivaudan est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de chauffage urbain.

Jusqu'au 03/02/2026 - M réso

L'arrêt Paul Eluard de la ligne 18 direction Lycée du Grésivaudan est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de chauffage urbain. L'arrêt provisoire est situé en aval du carrefour, l'arrêt n'est pas accessible aux PMR.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 18 Meylan Lycée du Grésivaudan / Poisat Cimetière Intercommunal M réso

    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture
    vers POISAT - Cimetière Intercommunal
