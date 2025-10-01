itinisère

Infos transport en commun : 01/10 au 14/11,
L'arrêt La Revirée de la ligne C1 direction Cité Jean Macé est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Du 01/10/2025 au 15/11/2025 - M’Réso

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M’Réso

    vers GRENOBLE - Cité Jean Macé
    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
    • La Revirée MEYLAN
