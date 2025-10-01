Infos transport en commun : 01/10 au 14/11,
L'arrêt La Revirée de la ligne C1 direction Cité Jean Macé est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
Ligne(s) concernée(s)
-
C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MONTBONNOT-SAINT-MARTIN Pré de l'Eau M’Résovers GRENOBLE - Cité Jean Macé
vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
- La Revirée MEYLAN