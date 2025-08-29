itinisère

Infos transport en commun : 01/08 au 27/06, Ligne C1 modification sur la ligne Meylan

Jusqu'au 27/06/2026 - M’Réso

À partir du 1er septembre, votre ligne change de tracé entre Maupertuis et Busserolles en empruntant une nouvelle voie bus. L’arrêt Maupertuis est déplacé, renommé Charlaix - Maupertuis et réaménagé sur l’avenue des Quatre Chemins. Les arrêts Piscine des Buclos et Meylan Mairie fusionnent pour devenir un nouvel arrêt unique nommé Meylan Mairie. À noter : l’arrêt Piscine des Buclos, direction Jean Macé, reste desservi temporairement jusqu’au retrait de l’abri.

  • Bus C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MEYLAN Maupertuis / MONTBONNOT-SAINT- MARTIN Pré de l'Eau M’Réso

    vers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
    vers GRENOBLE - Cité Jean Macé
