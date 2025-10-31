Infos transport en commun : ligne C8 déviée direction IUT-STAPS entre R. Chanas et E. Grappe (tvx)
Perturbation
La ligne C8 est déviée en direction de Université – IUT-STAPS entre les arrêts Raymond Chanas et Etienne Grappe en raison de travaux secteur Rue du Vercors, Eybens.
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M’Résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place