itinisère

Date d'impression : 30/10/2025

Infos transport en commun : ligne C8 déviée direction IUT-STAPS entre R. Chanas et E. Grappe (tvx)

Perturbation

Jusqu'au 31/10/2025 - M’Réso

La ligne C8 est déviée en direction de Université – IUT-STAPS entre les arrêts Raymond Chanas et Etienne Grappe en raison de travaux secteur Rue du Vercors, Eybens.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M’Réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
