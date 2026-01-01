Perturbation

Jusqu'au 23/01/2026 - M réso

La ligne C8 est déviée en direction de Université – IUT-STAPS entre les arrêts Chorier - Saint-Bruno et Vallier - Docteur Calmette en raison d'un blocage de la circulation secteur Rue d'Alembert, Grenoble. Déviation via l'arrêt Vallier - Catane de la ligne C14.