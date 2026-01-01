Infos transport en commun : ligne C8 déviée direction IUT-STAPS entre Chorier-St-Bruno et Vallier-Calmette (blocage circulation)
Perturbation
La ligne C8 est déviée en direction de Université – IUT-STAPS entre les arrêts Chorier - Saint-Bruno et Vallier - Docteur Calmette en raison d'un blocage de la circulation secteur Rue d'Alembert, Grenoble. Déviation via l'arrêt Vallier - Catane de la ligne C14.
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 Grenoble Victor Hugo - Belgrade / Gières Université - IUT-STAPS M résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
- Groupe Hospitalier Mutualiste GRENOBLE