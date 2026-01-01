itinisère

Date d'impression : 08/01/2026

Infos transport en commun : ligne C8 déviée direction IUT-STAPS entre Chorier-St-Bruno et Champs-Elysées (blocage circulation)

Perturbation

Jusqu'au 09/01/2026 - M réso

La ligne C8 est déviée en direction de Université – IUT-STAPS entre les arrêts Chorier - Saint-Bruno et Champs-Elysées en raison d'un blocage de la circulation secteur Rue D'Alemenbert.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C8 GRENOBLE Victor Hugo - Belgrade / GIÈRES Université - IUT-STAPS M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
    • Groupe Hospitalier Mutualiste GRENOBLE
