Infos transport en commun : ligne C5 déviée direction P. Justice entre Alliés et Cémoi (pb circulation) Retards à prévoir
Perturbation
La ligne C5 est déviée en direction de Palais de Justice - Gare entre les arrêts Alliés et Cémoi en raison d'une circulation difficile secteur Avenue Rhin de Danube . Des retards sont à prévoir sur le reste de la ligne.
Ligne(s) concernée(s)
-
C5 GRENOBLE Palais de Justice - Gare / GIÈRES Universités - Biologie M’Résovers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
- Docteur Schweitzer GRENOBLE