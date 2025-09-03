Perturbation

Jusqu'au 03/09/2025 - M’Réso

La ligne C5 est déviée en direction de Palais de Justice - Gare entre les arrêts Alliés et Cémoi en raison de difficultés de circulation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.