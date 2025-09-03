Infos transport en commun : ligne C5 déviée direction P. Justice entre Alliés et Cémoi (trafic dense)
Perturbation
La ligne C5 est déviée en direction de Palais de Justice - Gare entre les arrêts Alliés et Cémoi en raison de difficultés de circulation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
C5 GRENOBLE Palais de Justice - Gare / GIÈRES Universités - Biologie M’Résovers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
- Docteur Schweitzer GRENOBLE