itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 02/09/2025

Infos transport en commun : ligne C5 déviée direction P. Justice entre Alliés et Cémoi (trafic dense)

Perturbation

Jusqu'au 03/09/2025 - M’Réso

La ligne C5 est déviée en direction de Palais de Justice - Gare entre les arrêts Alliés et Cémoi en raison de difficultés de circulation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C5 GRENOBLE Palais de Justice - Gare / GIÈRES Universités - Biologie M’Réso

    vers GRENOBLE - Palais de Justice - Gare
    • Docteur Schweitzer GRENOBLE
    vers GIERES - Université - Biologie
Voir toutes les infos trafic