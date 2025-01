Perturbation

Jusqu'au 11/01/2025 - M'Réso

La ligne C4 est déviée en direction de Le Verderet entre les arrêts Chavant et Mallifaud en raison d'une intervention des secours secteur Driant. Déviation via bd des Diables Bleus, avenue Général Champon et avenue Albert 1er de Belgique. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.