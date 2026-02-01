itinisère

Infos transport en commun : ligne C3 déviée direction V. Hugo entre F. Quesnay et Gd'place (blocage circulation) Retards à prévoir

Perturbation

Jusqu'au 05/02/2026 - M réso

La ligne C3 est déviée en direction de Victor Hugo entre les arrêts François Quesnay et Grand'place en raison d'un blocage de la circulation secteur Alpexpo. Des retards sont à prévoir sur le reste de la ligne.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C3 Échirolles Centre du graphisme / Grenoble Victor Hugo M réso

    vers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
    vers GRENOBLE - Victor Hugo
