Infos transport en commun : ligne C3 déviée direction V. Hugo entre F. Quesnay et Gd'place (blocage circulation) Retards à prévoir
Perturbation
La ligne C3 est déviée en direction de Victor Hugo entre les arrêts François Quesnay et Grand'place en raison d'un blocage de la circulation secteur Alpexpo. Des retards sont à prévoir sur le reste de la ligne.
Ligne(s) concernée(s)
C3 Échirolles Centre du graphisme / Grenoble Victor Hugo M résovers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
vers GRENOBLE - Victor Hugo