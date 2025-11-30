itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 29/11/2025

Infos transport en commun : ligne C3 déviée direction V. Hugo entre F. Quesnay et Gd'place (trafic dense)

Perturbation

Jusqu'au 30/11/2025 - M réso

La ligne C3 est déviée en direction de Victor Hugo entre les arrêts François Quesnay et Grand'place en raison de difficultés de circulation secteur Eybens. Déviation via l'Avenue Jean Jaurès et la Rocade Sud.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C3 ÉCHIROLLES Centre du graphisme / GRENOBLE Victor Hugo M réso

    vers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
    vers GRENOBLE - Victor Hugo
Voir toutes les infos trafic