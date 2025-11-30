Infos transport en commun : ligne C3 déviée direction V. Hugo entre F. Quesnay et Gd'place (trafic dense)
Perturbation
La ligne C3 est déviée en direction de Victor Hugo entre les arrêts François Quesnay et Grand'place en raison de difficultés de circulation secteur Eybens. Déviation via l'Avenue Jean Jaurès et la Rocade Sud.
Ligne(s) concernée(s)
-
C3 ÉCHIROLLES Centre du graphisme / GRENOBLE Victor Hugo M résovers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
vers GRENOBLE - Victor Hugo