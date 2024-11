Perturbation

La ligne 19 est déviée en direction de Garlettes entre les arrêts Aristide Bergès et Seyssinet Village en raison d'un accident de la circulation secteur rue Aimé Bouchayer, Seyssinet-Pariset. Déviation via les arrêts Les Iles, Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville, L'Arche, Beau Site, La Plaine, Grand Pré - Centre Sud et Tuilerie de la ligne C6.