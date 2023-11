Perturbation

Jusqu'au 24/11/2024 - TAG

La ligne 16 ne circule pas entre les arrêts Verdun - Préfecture et Verdun - Préfecture en raison de difficultés de circulation secteur Notre-Dame – Musée. La ligne est scindée en deux tronçons et effectue : Verdun jusqu'au Lycée du Grésivaudan et Verdun jusqu'à Pont-de-claix Gendarmerie.