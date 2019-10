Jusqu'au 29/10/2019 - Transisère

Nuit du 28 au 29 octobre 2019 inclus

Entre 21h00 et 6h00

Arrêts « Oxford » et « Marie-Louise Paris - CEA » et « Durant Savoyat » à Grenoble

Non desservis

En raison de travaux nocturnes sur la commune de Grenoble, la ligne est déviée entre 21h00 et 6h00.

Les arrêts « Oxford » et « Marie-Louise Paris - CEA » et « Durant Savoyat » à Grenoble ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter à l’arrêt « Gares » à Grenoble.

Merci de votre compréhension

L'équipe Transisère